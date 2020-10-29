Житель Камчатки оштрафован на 30 тысяч рублей по делу об экстремизме

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудника финансовой организации из Петропавловска-Камчатского, разместившего накануне 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне нацистскую символику и призывы к экстремизму в интернете, сообщает в четверг пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.

"В апреле 2020 года сотрудник финансовой организации разместил портрет Адольфа Гитлера со свастикой в одной из групп в мессенджере WhatsApp. Картинку он сопроводил комментарием с призывом сжигать представителей одной из национальностей", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Обвиняемый признал вину и активно содействовал следствию. Кроме того, он перечислил 10 тысяч рублей на счет местного психоневрологического интерната для детей. Петропавловск-Камчатский городской суд расценил пожертвование как заглаживание причиненного преступлением вреда и постановил освободить сотрудника финансовой организации от уголовной ответственности.

"Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - добавили в пресс-службе ФСБ.