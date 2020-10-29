Заблокирован сайт несуществующего райсуда в Иркутске

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Прокуроры нашли в интернете сайт несуществующего суда - Унгинского суда Иркутска. Сейчас ресурс заболкирован Кировским райсудом по требованию надзорного ведомства, сообщила прокуратура Иркутской области.

Страницы сайта лжесуда во многом были похожи на сайты настоящих судов и имели "оформление, сходное до степени смешения с официальными сайтами федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации". "При сравнении наименований разделов, вкладок, словесных обозначений определяется графическое и смысловое сходство", - добавили прокуроры.

В прокуратуре "Интерфаксу" уточнили, что при переходе по вкладкам сайта информация в них отсутствовала. Кто и зачем создал сайт несуществующего суда, пока неизвестно.

Прокурор Кировского района обратился в суд с иском о блокировке сайта за распространение заведомо ложной информацией, поскольку Унгинский районный суд Иркутска федеральным законом не создавался, и информация о нем распространялась с нарушением требования закона об информации.