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Иностранец украл пожертвования из храма в Ленинградской области и купил смартфон

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Приозерском районе Ленинградской области задержан подозреваемый в хищении денег из храма, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД

В минувшую субботу в полицию обратился священник с заявлением о краже двух ящиков с пожертвованиями прихожан из храма Андрея Первозванного в поселке Васильево. По его словам, преступление было совершено с 18 по 24 октября в отсутствие людей. Сумма похищенного составила 21 тыс. рублей.

По этому факту было возбуждено дело о краже.

Полицейские задержали 32-летнего гражданина соседнего государства, ранее судимого за незаконное пересечение российской границы. Установлено, что он взломал двери храма фомкой и похитил деньги, а позже купил на них смартфон.

В настоящий момент решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ленинградская область

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