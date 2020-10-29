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Ранее судимый житель Тамбовской области поджег квартиру с семьей и скрылся

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Следователи в городе Котовске Тамбовской области устанавливают обстоятельства пожара в квартире, в результате которого пострадали женщина и трое детей, сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в ночь на четверг ранее судимый 31-летний житель Котовска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег квартиру в двухквартирном жилом доме, где находилась его семья.

В результате пожара 30-летняя супруга поджигателя и трое его детей в возрасте 7, 10 и 12 лет получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы.

Отмечается, что мужчина с места происшествия скрылся, его разыскивают.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Тамбовская область СКР

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