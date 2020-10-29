Правительство не поддержало идею приравнять сдачу квартиры к гостиничному бизнесу

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило отрицательный отзыв на законопроект (№ 837132-7) от трех глав думских комитетов, которые предложили приравнять к гостиничной услуге сдачу жилья краткосрочную аренду. Проект отзыва есть у "Интерфакса".

Чиновники указали, что инициатива противоречит Жилищному и Гражданскому кодексам. Первый допускает использование жилого помещения для профессиональной деятельности, а второй позволяет сдавать квартиру или помещение в аренду.

Законопроект также получил отрицательное заключение комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Комитет указал, что инициатива фактически сделает незаконной сдачу жилья в краткосрочную аренду.

"Благодаря" предлагаемому законопроектом уточнению понятия "средство размещения" в части введения требования о возможности его размещении исключительно в нежилом фонде к указанной категории также будут отнесены апартаменты и квартиры, сдаваемые в краткосрочный наем, в результате краткосрочная аренда жилья будет законодательно приравнена к оказанию гостиничных услуг, а его собственник к лицам, занимающимся незаконным предпринимательством", - говорится в заключении комитета.

Действующее законодательство уже предусматривает необходимость перевода помещения из жилого в нежилой фонд для размещения гостиничных объектов (к ним относятся, например, мини-гостиницы и хостелы).

Законопроект в ноябре в Думу внесла группа депутатов, среди которых председтель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, глава комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.