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Двое рабочих погибли при ремонте газопровода "Газпром трансгаз Югорск"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура города Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) проводит проверку по факту гибели двух рабочих во время ремонта магистрального газопровода "Газпром трансгаз Югорск", сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

"Прокуратура города Белоярский организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с гибелью 29 октября двух рабочих при проведении ремонтных работ на магистральном газопроводе Верхнеказымского линейно производственного управления "Газпром трансгаз Югорск", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда, строительных норм и правил.

Березовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу по данному факту возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, днем 29 октября при ведении ремонтных работ на газопроводе трубопроводчик 1984 года рождения находясь в трубопроводе потерял сознание и впоследствии скончался. На помощь мужчине в трубопровод направился мастер участка, 1989 года рождения, который также потерял сознание и скончался. Предварительной причиной смерти является отравление остатками газа в трубе.

В пресс-службе "Газпром трансгаз Югорск" не стали комментировать данное происшествие.

Как сообщалось ранее, утром 29 октября двое рабочих обслуживающей организации во время ремонта газопровода, по предварительной информации, задохнулись газом.

ХМАО Газпром трансгаз Югорск

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