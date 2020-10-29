Двое рабочих погибли при ремонте газопровода "Газпром трансгаз Югорск"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура города Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) проводит проверку по факту гибели двух рабочих во время ремонта магистрального газопровода "Газпром трансгаз Югорск", сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

"Прокуратура города Белоярский организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с гибелью 29 октября двух рабочих при проведении ремонтных работ на магистральном газопроводе Верхнеказымского линейно производственного управления "Газпром трансгаз Югорск", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда, строительных норм и правил.

Березовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу по данному факту возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, днем 29 октября при ведении ремонтных работ на газопроводе трубопроводчик 1984 года рождения находясь в трубопроводе потерял сознание и впоследствии скончался. На помощь мужчине в трубопровод направился мастер участка, 1989 года рождения, который также потерял сознание и скончался. Предварительной причиной смерти является отравление остатками газа в трубе.

В пресс-службе "Газпром трансгаз Югорск" не стали комментировать данное происшествие.

Как сообщалось ранее, утром 29 октября двое рабочих обслуживающей организации во время ремонта газопровода, по предварительной информации, задохнулись газом.