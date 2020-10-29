МИД РФ обвинил США в провоцировании ракетного кризиса в Европе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Возможное размещение США гиперзвуковых вооружений в Европе может спровоцировать ракетный кризис на континенте, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не может не вызывать глубокого и искреннего недоумения то упорство, с которым США добиваются создания предпосылок для возникновения в Европе нового ракетного кризиса", - сказала Захарова на брифинге 29 октября.

Она подчеркнула, что заявления Вашингтона о возможности размещения гиперзвуковых ракет в Европе звучат особенно цинично на фоне подтверждения российской стороной приверженности мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в европейском регионе.

Накануне, 28 октября, советник по национальной безопасности американского президента Роберт О'Брайен заявил, что вооруженные силы США в случае необходимости разместят новые гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России.

Захарова подчеркнула, что Москва призывает Вашингтон и его союзников внимательно изучить российскую инициативу и "конструктивно на нее отреагировать".

"Развертывание ранее запрещенных ракетных вооружений стало бы крайне рискованным и в общем-то дестабилизирующим шагом", - продолжила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что именно по этой причине Россия объявила односторонний мораторий на размещение подобных средств в тех регионах, где не будут появляться соответствующие системы американского производства.

"Твердо убеждены, что действия, о которых говорит О`Брайен, никак не укрепляют безопасность США и их союзников. Единственное, что Вашингтону удается сдержать такими методами, - это любые поползновения со стороны европейцев проявить самостоятельность и наладить с Россией конструктивные отношения в сфере безопасности и стабильности", - сказала представитель российского МИД.