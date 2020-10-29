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Пенсионерка из КБР во время уборки в доме нашла боеприпасы 1964 года

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пенсионерка из Кабардино-Балкарии сдала в полицию партию боеприпасов, несколько десятилетий хранившихся в ее доме, сообщает МВД по КБР в четверг.

Как говорится в сообщении, 61-летняя жительница города Прохладный заявили сотрудникам правоохранительных органов, что во время уборки в подвале своего дома нашла там бумажные коробки с предметами, похожими на патроны.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли 21 заводскую упаковку со спортивно-охотничьими патронами. Всего в упаковках, датированных 1964 годом, находилось свыше тысячи единиц боеприпасов.

Баллистическая экспертиза установила, что обнаруженные патроны относятся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы, отмечает МВД по региону. Пенсионерка предположила, что патроны могли остаться от ее отца, который скончался в 1976 году.

В полиции сообщили, что по результатам проверки женщина может быть поощрена денежным вознаграждением за добровольно сданные боеприпасы.

МВД КБР

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