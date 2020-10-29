В Коми не нашли вины медиков в смерти негоспитализированной 8-месячной девочки

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Коми следователи прекратили уголовное дело о смерти дома восьмимесячной девочки, мать которой обращалась за помощью в больницу.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Удорского района, в октябре 2018 года по факту смерти восьмимесячной девочки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Во время расследования установили, что мать несовершеннолетней в сентябре 2018 года неоднократно обращалась в удорскую районную больницу в связи с ухудшением состояния здоровья дочери. По причине отсутствия мест в инфекционном отделении девочку не госпитализировали. Врач-педиатр назначил несовершеннолетней лечение. В последующем врач посчитал, что ребенок выздоровел. Позже несовершеннолетняя скончалась, находясь дома.

"По уголовному делу провели комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, результат которой оказался противоречивым. В связи с этим назначили повторную экспертизу, которая установила, что между смертью несовершеннолетней и действиями медработников отсутствует прямая причинно-следственная связь", - отметил собеседник агентства.

Факт причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей объективного подтверждения не нашел. В связи с этим уголовное дело прекратили.