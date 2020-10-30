Росприроднадзор нашел более 20 нарушений у Росморпорта

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования нашла 22 нарушения природоохранного законодательства в ходе плановой проверки объектов ФГУП "Росморпорт" (РМП, подконтрольное Росморречфлоту), говорится в сообщении ведомства.

Проверка проводилась с 28 сентября по 23 октября 2020 года на шести объектах, расположенных на территории Ленинградской области, во Владивостоке и в Находке.

В частности, проверка выявила отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы на объектах. Кроме того, проверка показала отсутствие сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Инспекторы выяснили, что сточные воды сбрасываются в близлежащие водоемы с превышением концентраций загрязняющих веществ. Производственный экологический контроль должным образом не осуществляется.

По результатам проверки составлен акт, выдано предписание об устранении нарушений. Росприроднадзор отмечает, что за нарушения природоохранного законодательства будут составлены протоколы в отношении юридического и должностных лиц, допустивших нарушения обязательных требований.

ФГУП "Росморпорт" является одним из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры, находится в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Компания осуществляет деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.