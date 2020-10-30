Житель Новосибирска получил 6 лет колонии за переводы денег террористам

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Первый окружной военный суд приговорил иностранного гражданина, проживавшего в Новосибирске, к 6 годам колонии общего режима за финансирование терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)

Суд установил, что в 2014 - 2016 гг. осужденный делал денежные переводы из Новосибирска в Стамбул лицам, причастным к террористической деятельности и находящимся в международном розыске.

Противоправная деятельность была выявлена в 2019 году, по данным УФСБ России по региону, осужденный собирал деньги для финансирования запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".