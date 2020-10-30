Подземный толчок произошел на севере Байкала

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение было зарегистрировано в ночь на пятницу в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, подземный толчок произошел 30 октября в 00:30 по местному времени (29 октября в 19:30 мск) в точке с координатами 55.76 градусов северной широты 110.12 восточной долготы. Эпицентр находился в 16 км от озера Байкал вблизи устья реки Верхняя Ангара - рядом с популярным у туристов в летнее время песчаным пляжем Ярки.

Энергетический класс - 9,8, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3,2.