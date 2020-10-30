Более 100 "нахимовцев" во Владивостоке заразились коронавирусом

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Новой коронавирусной инфекцией заразились более 100 воспитанников Владивостокского президентского кадетского училища - филиала Нахимовского военно-морского училища, большинство заболевших уже выписаны из стационаров, сообщила в пятницу "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова по результатам проверки после обращений родителей.

"На момент проведения проверки в учреждении министерства здравоохранения Приморского края находилось девять воспитанников, в госпитале Тихоокеанского флота (ТОФ) - 36, на домашнем карантине - 27. Всего было выявлено более 100 заразившихся воспитанников", - сказала Романова, уточнив, что сейчас в стационарах остаются 12 кадетов, вспышка практически ликвидирована.

Она добавила, что все меры по противодействию коронавирусной инфекции в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ от 29 сентября 2020 года в училище были выполнены, однако вспышку предотвратить не удалось.

По информации детского омбудсмена региона, первые положительные тесты подтвердились в конце сентября у двух воспитанников. К концу первой декады октября коронавирус был подтвержден уже у 37 кадетов. Было необходимо одномоментно госпитализировать более 50 заразившихся и контактировавших с ними ребят.

Однако медицинское подразделение училища рассчитано только на 30 коек. "Заболевших ребят принимало инфекционное отделение краевой клинической больницы N2. Однако этого ресурса не хватало, поскольку закрепленной за училищем медицинской организации, подготовленной для размещения воспитанников, контактировавших с заразившимися COVID-19, к моменту вспышки не было. Кадетов направили в госпиталь Тихоокеанского флота", - сказала Романова.

По ее словам, в ходе проверки сотрудники аппарата оценивали ситуацию в училище исключительно по представленным документам.

Детский омбудсмен Приморья считает, что с учетом особенностей региона, где расположена два довузовских военных училища, необходимо открыть в госпитале ТОФ педиатрическое отделение, чтобы обеспечить медпомощь кадетам и курсантам в условиях распространения COVID-19.

"Учитывая, что в Приморском крае расположены сразу две довузовские образовательные организации Минобороны РФ, в которых учатся несовершеннолетние ребята: Уссурийское суворовское военное училище и Владивостокский филиал Нахимовского училища, принято решение направить обращения в адрес министерства обороны РФ и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой с просьбой рассмотреть вопрос об открытии педиатрического отделения в госпитале ТОФ", - сказала детский омбудсмен края.

Как сообщалось, ранее к уполномоченному по правам ребенка в Приморском крае обратились родители "нахимовцев", жалобы касались эпидемиологической ситуации с коронавирусом и медицинского обслуживания.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием руководства училища.

Согласно данным на сайте учебного заведения, штатная численность обучающихся - 560 воспитанников. В 2014 году первыми были зачислены на обучение 240 учащихся (по 80 ребят в 5, 6 и 7 классы). В 2015 - 2017 годах на обучение ежегодно еще было зачислено по 80 учащихся в 5 классы. Учебное заведение размещено на одной территории с Тихоокеанским высшим военно-морским училищем имени С.О.Макарова.