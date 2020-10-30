Спикер парламента Карелии предложил лишить неприкосновенности депутатов Заксобрания

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович предлагает исключить из Конституции республики статью о депутатской неприкосновенности, сообщается в пятницу в пресс-релизе Собрания.

"Права депутата регионального парламента о свободе высказывания мнения или позиции четко прописаны в федеральном законе №184 и не подлежат дополнительному толкованию. Иных преференций нет и быть не должно. Поэтому считаю, что статью о депутатской неприкосновенности необходимо исключить из Конституции Карелии", - цитирует Шандаловича пресс-служба регионального парламента.

Аналогичные изменения спикер парламента предложил внести и в региональный закон о статусе депутата Заксобрания.

По его словам, ранее в федеральном законодательстве в отношении депутатов законодательных органов субъектов России действительно были закреплены такие права, как неприкосновенность жилища, ограничение по привлечению к уголовной и административной ответственности и другие. Однако, как отмечается, после долгих дискуссий положения о депутатской неприкосновенности в указанных направлениях на региональных депутатов перестали распространяться.

"Я полностью это поддерживаю и считаю справедливым. И хотя дискуссии на эту тему, несмотря на постановление Конституционного суда России, продолжаются до сих пор, я считаю, что депутаты региональных парламентов и без того наделены широкими правами и возможностями для исполнения своих депутатских полномочий. И если встает такой вопрос, как привлечение депутата к уголовной или административной ответственности, то он должен отвечать в соответствии с законом. Уверен, что мои коллеги поддержат меня в этом вопросе", - цитирует пресс-служба слова спикера карельского парламента.

В Законодательном собрании Карелии создана рабочая группа по совершенствованию Конституции республики, иных региональных нормативных правовых актов. Свои предложения члены рабочей группы должны представить в Заксобрание до 6 ноября, сообщается в пресс-релизе.