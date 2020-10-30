"Роснефть" консолидирует в "РН-Москва" розницу столичного региона

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Дочернее предприятие "Роснефти" "РН-Москва" в начале октября присоединило к себе АО "РН-Столица", говорится в материалах Банка России.

Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", одновременно с АО "РН-Столица", которое владело долями в ООО "РН-Карт", к "РН-Москва" присоединены АО "МТИ", АО "БАМ", АО "Вектор-Мобиль".

Как пояснили "Интерфаксу" в "Роснефти", в целях оптимизации корпоративной структуры компании и консолидации розничных активов проведена реорганизация в форме присоединения четырех предприятий к АО "РН-Москва". Присоединенные предприятия расположены на территории Москвы, Московской, а также Смоленской областей.