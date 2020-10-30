Житель Ижевска получил пять лет колонии за убийство сотрудника ФСИН

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Ижевске суд приговорил 21-летнего мужчину к пяти годам строгого режима по делу о гибели сотрудника ФСИН в конфликте на парковке, сообщила прокуратура Удмуртии. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Суд установил, что в ночь на 26 августа 2018 года в клубе "БК" в здании киноцентра "Россия" возник конфликт между двумя компаниями посетителей. Ссора продолжилась на парковке. 20-летний потерпевший не представлял никакой угрозы для подсудимого, однако тот ударил его кулаком в голову, что вызвало перелом шейных позвонков. Потерпевший потерял сознание, упал затылком на асфальт и получил закрытую черепно-мозговую травму. На следующий день он умер в больнице, не приходя в сознание.

В прокуратуре отметили, что погибший работал в исправительной колонии и характеризовался исключительно с положительной стороны.

Подсудимый ушел с парковки, а потом, чтобы избежать ответственности, пошел служить в армию. Затем его задержали и арестовали.

В суде он отрицал причастность к смерти сотрудника ФСИН и не раскаялся, отметила прокуратура.