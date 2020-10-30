Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:19Заразились
на 30.10В России 1 599 976+18 283В мире 45 018 354+536 687

В Рязани задержали двух интернет-мошенников, обманувших 5 тыс. россиян

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали двоих неработающих жителей Рязани, подозреваемых в хищениях денег граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.

Общий ущерб от их действий превысил 10 млн рублей.

Установлено, что с целью хищения денег мошенническим путем они создали не менее пяти специализированных интернет-сайтов, где размещали информацию о продаже автоагрегатов – двигателей и коробок переключения передач, которыми в действительности не располагали.

Действуя от имени юридических лиц, злоумышленники привлекали клиентов выгодными ценами. Они назначали на комплектующие низкую цену, предлагали скидки и убеждали покупателей вносить предоплату в размере от 30 до 50 процентов от стоимости заказанного товара. Мошенники использовали звонки через интернет и IP-телефонию. Для получения и вывода похищенных денег использовались банковские карты, зарегистрированные на других лиц, отмечает пресс-служба.

При проведении обысков в арендованных квартирах, где проживали фигуранты, изъято оборудование IP-телефонии, мобильные средства связи и выхода в интернет, банковские карты.

Следственным управлением УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

С октября 2018 года от действий злоумышленников пострадали более 5 тыс. граждан, проживающих в различных регионах страны – от Камчатского края до Калининграда.

Следователями других субъектов РФ по фактам хищений уже возбуждено более 60 уголовных дел, решается вопрос о соединении их в одно производство.

Рязань

Новости

В Ростове-на-Дону завели дело после смерти более 10 "ковидных" больных

Пандемия коронавируса

Инфекционист назвал возможные причины повторного выявления COVID-19

Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы

Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

Навальный попал в больницу

Суд в Томске отказался обязать МВД возбудить дело об отравлении Навального

Песков не увидел связи между атаками во Франции и Татарстане

Песков не увидел связи между атаками во Франции и Татарстане

В Кремле заявили о повсеместной нехватке врачей на фоне пандемии

В Кремле заявили о повсеместной нехватке врачей на фоне пандемии
Навальный попал в больницу

Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья

Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что контроль над COVID может установить только вакцина

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 18 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено более 18 тыс. заболевших коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');