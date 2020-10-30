В Рязани задержали двух интернет-мошенников, обманувших 5 тыс. россиян

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали двоих неработающих жителей Рязани, подозреваемых в хищениях денег граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.

Общий ущерб от их действий превысил 10 млн рублей.

Установлено, что с целью хищения денег мошенническим путем они создали не менее пяти специализированных интернет-сайтов, где размещали информацию о продаже автоагрегатов – двигателей и коробок переключения передач, которыми в действительности не располагали.

Действуя от имени юридических лиц, злоумышленники привлекали клиентов выгодными ценами. Они назначали на комплектующие низкую цену, предлагали скидки и убеждали покупателей вносить предоплату в размере от 30 до 50 процентов от стоимости заказанного товара. Мошенники использовали звонки через интернет и IP-телефонию. Для получения и вывода похищенных денег использовались банковские карты, зарегистрированные на других лиц, отмечает пресс-служба.

При проведении обысков в арендованных квартирах, где проживали фигуранты, изъято оборудование IP-телефонии, мобильные средства связи и выхода в интернет, банковские карты.

Следственным управлением УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

С октября 2018 года от действий злоумышленников пострадали более 5 тыс. граждан, проживающих в различных регионах страны – от Камчатского края до Калининграда.

Следователями других субъектов РФ по фактам хищений уже возбуждено более 60 уголовных дел, решается вопрос о соединении их в одно производство.