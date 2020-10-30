Очередь из фур выстроилась на границе с Украиной в Белгородской области

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Очередь из нескольких десятков грузовых автомобилей на выезд из России образовалась перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) "Нехотеевка", сообщает пресс-служба Белгородской таможни в пятницу.

Причина скопления фур - снижение скорости пропуска машин украинским МАПП "Гоптовка", поясняется в сообщении. По данным ведомства, перед МАПП "Нехотеевка" ожидают выезда около 70 грузовых машин. 28 и 29 октября очередь из грузовых автомобилей на выезд из России составляла 40 и 50 грузовиков соответственно.

За прошедшие сутки сотрудники таможенного поста "Нехотеевка" оформили на выезд из РФ 127 грузовиков, днем ранее - 120, приводится в сообщении комментарий первого заместителя начальника Белгородской таможни Олега Головченко. "На въезд в Россию очередей нет. Пропуск легковых автомобилей происходит без задержек", - отметил Головченко.

Во избежание очередей на таможенной границе Евразийского экономического союза Белгородская таможня рекомендует перевозчикам, выезжающим или планирующим выезжать из России на Украину, выбирать пути пересечения границы в наименее загруженных пунктах пропуска.