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Совбез заявил об усилении исламскими радикалами работы среди молодежи РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил об активизации деятельности в России радикальных исламистов, стремящихся вовлечь молодежь в противоправную деятельность.

С этой целью радикальные исламские фундаменталисты усилили работу по обращению в ислам людей, которые традиционно не относятся к народностям мусульманской культуры, сказал Патрушев на совещании в пятницу с руководством Центрального федерального округа.

По его словам, факторами, способствующими распространению радикальной идеологии среди молодежи, являются проблемы в системе воспитания, безработица, коррупция, трудности в вопросах социальной защищенности и получении образования.

"Все большее распространение получает идеология субкультур, отрицающих сложившиеся в обществе нормы морали и нравственности, способствующих формированию сообществ экстремистской и террористической направленности", - заявил Патрушев

Совбез РФ Николай Патрушев

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