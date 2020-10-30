"Автодор" перейдет на зимние тарифы на платных автотрассах с 1 ноября

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Автодор" с 1 ноября переходит на зимние тарифы оплаты проезда по подотчетным платным автотрассам, расценки проиндексированы с учетом прошлогодней инфляции, сообщила пресс-служба госкомпании.

На трассе М-3 "Украина" стоимость проезда не меняется, но дневной тариф начинает действовать не с 6:00, а с 7:00. Сохраняется дифференциация по дням недели. Например, при оплате наличными для легковых автомобилей тариф понедельник-четверг будет 50 руб., а с пятницы по воскресенье включительно - 60 руб.

"На М-11 "Нева" в целом стоимость проезда стала меньше при оплате наличными на 110-170 рублей по отношению к летним тарифам 2020 года. Те, кто пользуется транспондером, должны учесть, что максимальная скидка с ноября для владельцев транспондеров Т-pass (эмитент ООО "Автодор-Платные дороги") составит 30%. На ряде маршрутов она снижена с 30% до 20%. Кроме того, скидка уменьшается с 30% до 20% при проезде по транспондерам, выпущенным ООО "Объединенные системы сбора платы", ООО "Магистраль северной столицы" и АО "Новое качество дорог" по маршрутам с 208 км по 668 км и с 208 км по 684 км (из Тверской области до Санкт-Петербурга и обратно)", - отмечает госкомпания.

Минимальная скидка в 15% сохраняется при проезде по транспондеру Т-pass и других эмитентов на всех маршрутах, где она действовала.

На М-4 "Дон" стоимость проезда по всему маршруту от 21 км до 1319 км (Московская область - Краснодарский край) для легковых автомобилей снизится по сравнению с летней на 130-245 руб., в зависимости от дня недели.

С понедельника по четверг тариф ниже, чем с пятницы по воскресенье, в праздничные и предпраздничные дни. Скидка по транспондеру АПД сохранится в размере 15%. По программам лояльности можно дополнительно сэкономить до 15% от стоимости проезда.

При этом на 5% подорожают абонементы на проезд по платным участкам М-4 "Дон". Их стоимость не индексировалась с 2018 года, добавляет госкомпания.