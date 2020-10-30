В Чувашии в столкновении четырех машин пострадали шесть человек

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Чувашии в столкновении грузовика и трех легковых автомобилей пострадали шесть человек, сообщили в МВД республики.

ДТП произошло около 15:45 по Москве на автодороге М7 в Цивильском районе, неподалеку от остановки "Кирпичный завод".

По данным ГИБДД, большегруз Mercedes столкнулся с Hyundai Solaris, который остановился перед пешеходным переходом. Затем в фуру врезалась попутная Lada Priora. В результате этих столкновений Hyundai вынесло на встречную полосу, где он задел Lada Granta.

Пострадали водитель и пять пассажиров Lada Priora, в том числе двое детей 10 и 11 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.