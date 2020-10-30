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У радиостанции "Эхо Петербурга" сменится главный редактор

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Виталий Дымарский по состоянию здоровья решил оставить пост главного редактора радиостанции "Эхо Петербурга". Его заявление привел в телеграм-канале главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Дымарский руководил радиостанцией пять лет. Он сообщил, что перенес две операции, ему нужно интенсивное лечение, которое невозможно совмещать с работой главного редктора.

Дымарский также является главным редактором журнала "Дилетант".

Он сообщил изданию "SPBDnevnik.ru", что ему уже предложили стать политическим обозревателем на "Эхе Москвы". Выборы нового главного редактор "Эха Петербурга" пройдут 2 ноября, он выдвинет на них Валерия Нечая, которого назвал своим фактическим заместителем.

Виталий Дымарский Петербург Эхо Петербурга Эхо Москвы Алексей Венедиктов

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