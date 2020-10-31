Из вагона поезда в Кировской области высыпалось 25 тонн удобрений

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Около 25 тонн минеральных удобрений высыпались из вагона поезда на железнодорожной станции Лянгасово в Кировской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

ЧП произошло при проведении маневровых работ составителем поездов на станции Лянгасово, говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что аммония нитрат относится к самому низкому классу опасности 5.1.

По данному факту Кировской транспортной прокуратурой начата проверка.