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Из вагона поезда в Кировской области высыпалось 25 тонн удобрений

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Около 25 тонн минеральных удобрений высыпались из вагона поезда на железнодорожной станции Лянгасово в Кировской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

ЧП произошло при проведении маневровых работ составителем поездов на станции Лянгасово, говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что аммония нитрат относится к самому низкому классу опасности 5.1.

По данному факту Кировской транспортной прокуратурой начата проверка.

Кировская область

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