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На стройке в Белгороде погиб студент-первокурсник

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили дело после гибели на стройке 19-летнего студента белгородского вуза, сообщает в субботу пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

По предварительным данным, двое студентов 1 курса БГТУ имени Шухова накануне были привлечены индивидуальным предпринимателем в качестве подсобных рабочих без оформления трудового договора на строительстве объекта социального назначения на улице Апанасенко в городе.

При проведении земляных работ в траншее для коммуникаций произошло обрушение края грунтовых пород, один из студентов погиб под завалом.

По факту гибели молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как рассказали в СКР, "по подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан субподрядчик строительства - 45-летний индивидуальный предприниматель, который привлек студентов к работам, при этом не обеспечив безопасность выполнения строительных работ, нарушил строительные правила и нормы".

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следствие отрабатывает иных лиц, участвующих в строительных работах, на причастность к совершению преступления.

Белгород СКР

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