Путин уволил начальника главного штаба войск Нацгвардии РФ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-полковника Сергея Ченчика от должности начальника Главного штаба войск национальной гвардии РФ - первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.

Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Указ датирован 31 октября и вступает в силу со дня его подписания.

Другим указом Путин внес изменения в указ президента РФ от 30 сентября 2016 г. № 510 "О Федеральной службе войск национальной гвардии РФ" и в Положение, утвержденное этим Указом.

Согласно этому новому указу, в пункте 2 прежнего указа слова "начальника Главного штаба войск нацгвардии РФ - первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками нацгвардии Российской Федерации;" следует заменить словами "начальника Главного штаба войск нацгвардии РФ - заместителя директора Федеральной службы войск нацгвардии РФ - главнокомандующего войсками нацгвардии Российской Федерации;"; в пункте 15 Положения слова "Первые заместители" следует заменить словами "Первый заместитель".