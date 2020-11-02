Жители Камчатки ощутили пятибалльное землетрясение

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0, произошедшее на востоке полуострова, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло на суше в понедельник утром по местному времени. Его очаг залегал на глубине 21 км . Эпицентр находился в 25 км восточнее райцентра Усть-Камчатск", - сказал собеседник агентства.

Геофизики отметили, что энергетический класс сейсмособытия составил 11,6.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в отдельных районах Усть-Камчатска и соседнего с ним поселка Крутоберегово ощущались подземные толчки силой до 4-5 баллов. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

"На обследование зданий в поселках, где ощущалось землетрясение, выдвинулись оперативные группы спасателей. Их задача - выяснить, имеются ли повреждения в зданиях социально значимых и потенциально опасных объектов, а также в жилых домах", - сказал представитель МЧС.