ФССП вошла в тройку наиболее открытых ведомств России

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) заняла третье место в рейтинге открытости российских ведомств, при этом у граждан есть возможность взаимодействовать с приставами через Единый портал государственных услуг, сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов.

"В экспертном докладе "Открытость государства в России-2020", подготовленном Счетной палатой Российской Федерации, АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений, Федеральная служба судебных приставов оценена как наиболее открытое ведомство России: третье место в рейтинге открытости. Для нас это очень ценно и важно", - заявил Аристов в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

Он уточнил, что теперь граждане могут узнать информацию о долгах и связаться с приставом через личный кабинет на Едином портале госуслуг.

"Начиная с 2019 года служба в числе первых государственных органов начала работу по внедрению цифрового суперсервиса "Цифровое исполнительное производство", предполагающего внедрение "реестровой модели" принудительного исполнения", - пояснил Аристов.

"Концепция целевой модели предполагает ведение исполнительного производства в электронном виде. Для гражданина или представителя юридического лица, как взыскателя, так и должника, это означает расширение возможности общения с судебными приставами через информационные сервисы - например, посредством личного кабинета на Едином портале государственных услуг", - отметил директор ФССП в беседе с изданием.