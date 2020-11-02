Мишустин поручил до 4 декабря подготовить прогноз грузопотока по Севморпути

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и другим структурам к 4 декабря представить прогноз грузопотока в акватории российской Арктической зоны и Северного морского пути на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Это одно из поручений, сформулированных премьером по итогам рабочей поездки в Мурманскую область.

"Минвостокразвития, Минтрансу, Госкорпорации "Росатом", Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями представить в правительство Российской Федерации прогноз грузопотока в акватории Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, в том числе с учётом взятых на себя организациями обязательств по загрузке к 2024 году Северного морского пути - ПАО "НОВАТЭК" - 35,5 млн т, ПАО "НК "Роснефть" - 30 млн т, ПАО "Газпром нефть" - 6,7 млн т, ПАО "ГМК "Норильский никель" - 1,7 млн т.", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также Минфину, Минтрансу, Минприроды, Минэнерго и Минвостокразвития совместно с заинтересованными организациями, реализующими инвестиционные проекты в Арктической зоне с применением налоговых льгот, премьер поручил определить объем обязательств таких организаций, включая обязательства по объёму частных инвестиций, количеству создаваемых новых рабочих мест и объёму перевозки грузов по Северному морскому пути, и организовать контроль за их исполнением. О результатах докладывать в правительство на полугодовой основе, начиная с 15 февраля 2021 года.