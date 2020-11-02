Песков не стал комментировать сообщения о возможных перестановках в кабмине

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют информацию о возможных кадровых перестановках в правительстве РФ, в том числе уход с поста министра транспорта Евгения Дитриха.

"Мы традиционно никогда кадровые вопросы не анонсируем, заранее не обсуждаем, не будем это делать и на сей раз", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Согласно публикациям в СМИ, якобы эти вопросы будут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Песков также не стал конкретизировать, планируется ли такая встреча. "О встречах мы сообщаем параллельно с их проведением или постфактум", - сказал он.