Подельника экс-мэра Челябинска вернули в СИЗО по делу о взятке

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд в понедельник вновь отправил под арест второго фигуранта уголовного дела о взяточничестве в мэрии Челябинска, бывшего начальника управления капитального строительства администрации города Евгения Пашкова.

Пресс-служба областного суда сообщает, что суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры на постановление Центрального районного суда Челябинска, который ранее изменил обвиняемому меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с доводами прокурора и изменила меру пресечения на заключение под стражу.

По данным суда, прокуратура просила назначить Пашкову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев. Суд частично удовлетворил это представление и назначил срок ареста на 4 месяца.

В свою очередь, в пресс-службе облсуда "Интерфаксу" пояснили, что мера пресечения "запрет определенных действий" является более мягкой, чем "домашний арест". Отмечается, что она также не связана с содержанием под стражей. Подсудимый находится дома и обязан соблюдать определенные запреты, а также требования являться в суд или к следователю.

Уголовное дело по обвинению Пашкова по пунктам "а, в" части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) в настоящее время рассматривается Центральным районным судом. 7 октября суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, это постановление обжаловала прокуратура.

Ранее сообщалось, что Пашков являлся вторым фигурантом уголовного дела о взятке, по которому также обвинялся бывший глава администрации города Евгений Тефтелев. Оба были задержаны и помещены в СИЗО в декабре 2019 года. После заключения Тефтелевым досудебного соглашения со следствием дело экс-мэра выделили в особое производство, меру пресечения для него изменили на домашний арест.

28 октября Центральный районный суд Челябинска рассмотрел дело Тефтелева в особом порядке, признал его виновным по пунктам "а, в" части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 37,5 млн рублей.

Прокуратура заявила, что обжалует приговор.

По данным следствия, в 2015-2019 годах Тефтелев и Пашков получили взятку частями на сумму 2,5 млн рублей от представителя строительной компании, возводившей самую большую в области школу в новом микрорайоне "Парковый". В ее строительство было инвестировано около 750 млн рублей, из них 170 млн рублей – федеральные средства, остальное – консолидированный бюджет области.