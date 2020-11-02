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Курировавший автодороги первый замглавы Минтранса освобожден от должности

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов покидает свой пост в министерстве, который занимал с августа 2018 года.

"Освободить Алафинова Иннокентия Сергеевича от должности первого заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - говорится в распоряжении за подписью премьера Михаила Мишустина, опубликованном на портале правовой информации.

Алафинов окончил Российскую экономическую академию им. Г.В.Плеханова по направлению "финансы и кредит", получил дополнительное образование в Городском университете Нью-Йорка (крупнейший городской университет США). Он начинал карьеру в банковской сфере, в 2000-2009 годах работал в Минфине, куда пришел на пост главного специалиста и дослужился до заместителя директора департамента, затем был помощником министра. С 2009 по 2013 год работал заместителем руководителя Росавтодора (управляет федеральными общедоступными трассами), в 2014-2018 годах - первым заместителем председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам госкомпании "Автодор" (развивает сеть платных автотрасс).

Первым замглавы Минтранса Алафинов стал с 6 августа 2018 года, после того как в мае того года ведомство возглавил Евгений Дитрих.

Минтранс РФ Иннокентий Алафинов

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