Путин заявил о необходимости внебюджетных средств в ракетно-космической отрасли

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым шире привлекать внебюджетные и заемные средства в ракетно-космическую отрасль.

"Для достижения целей, стоящих перед российской ракетно-космической отраслью, перед комплексом, необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства, привлекать там, где это возможно внебюджетные и заемные средства", - сказал Путин в ходе совещания по развитию и финансированию космической отрасли.

Он подчеркнул, что действовать следует аккуратно.

"Нужно искать эти возможности, нужно искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования, дадут ей хороший стимул для развития и позволят более гибко, эффективно решать поставленные задачи, в том числе по выводу на рынок новых коммерчески привлекательных продуктов и услуг", - заявил президент.

Приоритеты

Путин также напомнил о приоритетах российской космической отрасли.

"Нам, конечно же, нужно исходить из наших приоритетов. Они известны. Это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов", - сказал он на совещании по финансированию и развитию космической отрасли в понедельник.

К числу таких приоритетов глава государства отнес и увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг.

Путин подчеркнул, что "решение этих стратегических задач имеет огромное значение для нашей страны и для эффективного развития отечественной экономики, для повышения безопасности государства, сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке, где конкуренция динамично растет".