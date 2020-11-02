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В Барнауле задержан подозреваемый в продаже виртуальных щенков

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские из Сургута задержали подозреваемого в краже денег, которые пользователи интернета ему присылали, желая купить не существующих щенков дорогих пород. По предварительной версии, он обманул таким образом не меньше десяти человек, сообщили в МВД Югры.

Задержан 23-летний предприниматель из Барнаула. Его оставили на свободе под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, подозреваемый публиковал на сайтах бесплатных объявлений информацию о том, что продает щенков, например, бигля. Желающих их купить он просил внести от 5000 до 20 000 рублей предоплаты. Получив деньги, он прекращал выходить на связь, выяснили в МВД.

В разных объявлениях он использовал разные имена и указывал счета, оформленные на других лиц.

В полиции установили, что таким образом были обмануты четверо жителей ХМАО, а также еще шесть человек в других регионах. Пока в УМВД Сургута возбудили по фактам десять уголовных дел о мошенничестве и проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Сургут ХМАО Банаул МВД Алтайский край

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