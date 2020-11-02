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Корабль "Петр Моргунов" возобновил испытания после вспышки COVID

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) возобновил государственные испытания БДК "Петр Моргунов", которые были прерваны из-за возникновения очага заболевания COVID-19.

"Петр Моргунов" сегодня покинул акваторию ПСЗ и вышел в море для завершения программы государственных испытаний. Во время выхода будет проведен комплекс мероприятий, связанных с проверкой артиллерийского комплекса и работы палубной авиации", - сообщила пресс-служба завода.

Ранее сообщалось, что в конце сентября БДК вернулся на завод, приостановив программу госиспытаний. На борту был выявлен очаг заболевания COVID-19, в котором оказался 41 человек из числа экипажа и сдаточной команды.

Планируется, что передача корабля военно-морскому флоту состоится в IV квартале 2020 года.

"Петр Моргунов" начал заводские ходовые испытания в конце 2019 года. За это время корабль неоднократно возвращался на завод для устранения выявленных замечаний.

БДК проекта 11711 может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов, а также буксируемую артиллерию. Дальность похода - до 3,5 тыс. морских миль, скорость хода - 16 узлов. Для высадки на необорудованном побережье имеются инженерные понтоны, которые, сцепляясь, образуют мост от корабля до берега. Высадка десанта возможна при волнении до 4 баллов.

Водоизмещение - 5 тыс. тонн, длина - 120 м, осадка - 3,6 м. Мощность двигателей - 5200 л.с. Экипаж - 100 человек. Вооружение - 30-мм автоматическая артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт" скорострельностью до 10 000 выстрелов в минуту, две установки АК-630 с радиолокационной системой управления. На палубе БДК предусмотрено базирование двух вертолетов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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