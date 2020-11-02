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Пострадавшие от падения рекламного щита отсудили у Петербурга 1,5 млн рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга вынес решение по иску местных жителей Илоны Пищалкиной, Дениса Пищалкина и Инны Эскелинен, которые в январе 2019 года были травмированы при падении рекламной конструкции.

Как сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов северной столицы, истцы заявили требования о возмещении материального вреда и компенсации морального к городскому комитету по печати и взаимодействию со СМИ, администрации Центрального района Петербурга и региональному главку МВД.

Пищалкины и Эскелинен рассказали, что 2 января 2019 года у остановки общественного транспорта возле дома 150 по Невскому проспекту на них упал рекламный щит. В результате падения они получили травмы, проходили лечение.

Истцы полагали, что возмещение вреда необходимо солидарно взыскать с ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области как владельца конструкции, эксплуатировавшего ее в нарушение закона; комитета по печати как не обеспечившего принудительный демонтаж и администрации как собственника земельного участка, отмечается в сообщении.

Пищалкина просила суд взыскать 483 тыс. рублей в качестве компенсации материального вреда и 3 млн рублей за полученный моральный вред, Пищалкин – более 2 млн 70 тыс. рублей (в совокупности), Эскелинен – более 2 млн 52 тыс. рублей (в совокупности).

Суд, исследовав материалы дела, решил, что ответственность за падение рекламной конструкции несет администрация Центрального района Петербурга и взыскал с нее в пользу Пищалкиной компенсацию материального вреда в размере 40,5 тыс. рублей, почти 225 тыс. рублей утраченного заработка и 600 тыс. рублей за причиненный моральный вред. В пользу Пищалкина взыскано более 311 тыс. рублей (в совокупности), в пользу Эскелинен – более 414 тыс. рублей (в совокупности), сообщили в суде.

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