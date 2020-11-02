Третью фазу исследований вакцины "ЭпиВакКорона" начнут с 3 тыс. добровольцев

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" планируется начать с трех тысяч добровольцев, четверть из них получат плацебо, сообщили "Интерфаксу" в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора РФ.

"В целях скорейшего старта пострегистрационных исследований эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" было принято решение начать с ограниченной выборки, состоящей из 3000 добровольцев", - сообщили в ГНЦ "Вектор" в понедельник.

"2250 добровольцев получат вакцину, 750 - плацебо", - уточнили в научном центре.

Там сказали, что "вопрос о наборе дополнительных добровольцев для расширения исследований будет рассматриваться с учетом полученных результатов".

"Набор добровольцев для проведения пострегистрационных клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" будут осуществлять клинические базы после получения научным центром "Вектор" разрешения Минздрава России на проведение данных исследований", - уточнили в "Векторе".

Планируется, что третья фаза исследований вакцины от коронавируса центра "Вектор" будут проходить на базе медицинских центров в разных регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

В "Векторе" не назвали точную дату начала пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", вместе с тем ранее сообщалось о начале испытаний в ноябре. Пострегистрационные исследования продлятся "в течение шести месяцев после вакцинации последнего участника".

Результаты первой и второй фаз клинических испытаний вакцины будут опубликованы в ближайшее время в научных журналах, сообщили в "Векторе".