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Третью фазу исследований вакцины "ЭпиВакКорона" начнут с 3 тыс. добровольцев

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" планируется начать с трех тысяч добровольцев, четверть из них получат плацебо, сообщили "Интерфаксу" в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора РФ.

"В целях скорейшего старта пострегистрационных исследований эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" было принято решение начать с ограниченной выборки, состоящей из 3000 добровольцев", - сообщили в ГНЦ "Вектор" в понедельник.

"2250 добровольцев получат вакцину, 750 - плацебо", - уточнили в научном центре.

Там сказали, что "вопрос о наборе дополнительных добровольцев для расширения исследований будет рассматриваться с учетом полученных результатов".

"Набор добровольцев для проведения пострегистрационных клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" будут осуществлять клинические базы после получения научным центром "Вектор" разрешения Минздрава России на проведение данных исследований", - уточнили в "Векторе".

Планируется, что третья фаза исследований вакцины от коронавируса центра "Вектор" будут проходить на базе медицинских центров в разных регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.

В "Векторе" не назвали точную дату начала пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", вместе с тем ранее сообщалось о начале испытаний в ноябре. Пострегистрационные исследования продлятся "в течение шести месяцев после вакцинации последнего участника".

Результаты первой и второй фаз клинических испытаний вакцины будут опубликованы в ближайшее время в научных журналах, сообщили в "Векторе".

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве. В нем примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начнутся в ноябре, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.

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