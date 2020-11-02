Росприроднадзор предложил лишать золотодобытчиков лицензий за саботирование проверок

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор выступает за лишение лицензий тех золотодобывающих компаний, которые препятствуют проверкам, сообщила журналистам Светлана Радионова.

Росприроднадзор проводит внеплановые проверки золотодобывающих компаний в России. По словам Радионовой, они проходят непросто.

"Все-таки эти проверки должны привести к системному выводу. Я считаю, что если вы препятствуете нам в проверке, а у нас есть для этого законное основание, вы должны быть наказаны намного жестче", - отметила Радионова.

"Они абсолютно четко саботируют. Мы видим совершенно варварские способы поведения", - отметила она.