Иркутянин в день рождения получил 20 лет за изнасилование и убийство

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд во вторник приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя, признав его виновным в изнасиловании и убийстве женщины, которую решил подвезти на автомобиле, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Карина Головачева.

"С учетом мнения гособвинения судом ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказала Головачева. По ее словам, обвиняемому сегодня исполнилось 45 лет.

В пресс-службе областного суда агентству уточнили, что именинник признан виновным по ч. 1 ст. 131 (изнасилование), п. "к" ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с изнасилованием), п. "в" ч. 2 ст. 158 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере).

25-летняя женщина пропала в Иркутске 23 мая. По информации пресс-центра МВД РФ, полицейские установили, что пропавшая добиралась из областного центра до села Еловка на попутном транспорте, но туда так и не прибыла.

Поисками женщины занимались порядка 100 полицейских и волонтеров. Менее чем за сутки полицейские и следователи СК нашли грузовик, в который села пропавшая. 26 мая был задержан его водитель, ранее не судимый житель Иркутска. На допросе он сознался в преступлении. Дома у него также нашли более 20 кг марихуаны.