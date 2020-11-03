Прокуроры проверят жалобы депутата-коммуниста на давление на ее семью

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Республике Алтай прокуратура проверит жалобу депутата госсобрания Эл Курултай от КПРФ Марии Деминой о том, что на нее и ее семью оказывают давление за то, что она критикует главу региона Олега Хорохордина. Об этом сообщило региональное надзорное ведомство.

30 октября Демина выложила в соцсетях видеообращение и пожаловалась на давление со стороны советника Хорохордина Валерия Барабанова. Она напомнила, что недавно 14 депутатов потребовали отставки главы региона в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей.

После этого, по ее словам, Барабанов начал шантажировать ее мужа. "Суть угроз заключалась в том, что я должна публично заявить о том, что моя позиция была не верна, я должна отказаться от своих слов, иначе моего супруга посредством многочисленных проверок "выживут" с его рабочего места и больше нигде устроиться он не сможет!" - написала она.

По фактам публикаций этих заявлений прокуратура республики инициировала уголовно-процессуальную проверку и передала соответствующие материалы в СК, сообщило надзорное ведомство.

Муж Деминой руководит алтайским филиалом "Российской телевизионной и радиовещательной сети".