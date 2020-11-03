Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:28Заразились
на 03.11В России 1 673 686+18 648В мире 46 870 394+361 162

Прокуроры проверят жалобы депутата-коммуниста на давление на ее семью

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Республике Алтай прокуратура проверит жалобу депутата госсобрания Эл Курултай от КПРФ Марии Деминой о том, что на нее и ее семью оказывают давление за то, что она критикует главу региона Олега Хорохордина. Об этом сообщило региональное надзорное ведомство.

30 октября Демина выложила в соцсетях видеообращение и пожаловалась на давление со стороны советника Хорохордина Валерия Барабанова. Она напомнила, что недавно 14 депутатов потребовали отставки главы региона в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей.

После этого, по ее словам, Барабанов начал шантажировать ее мужа. "Суть угроз заключалась в том, что я должна публично заявить о том, что моя позиция была не верна, я должна отказаться от своих слов, иначе моего супруга посредством многочисленных проверок "выживут" с его рабочего места и больше нигде устроиться он не сможет!" - написала она.

По фактам публикаций этих заявлений прокуратура республики инициировала уголовно-процессуальную проверку и передала соответствующие материалы в СК, сообщило надзорное ведомство.

Муж Деминой руководит алтайским филиалом "Российской телевизионной и радиовещательной сети".

КПРФ Мария Демина Республика Алтай Олег Хорохордин Валерий Барабанов СКР Прокуратура

Новости

В Совфеде правительству предложили доработать систему маркировки лекарств

Дома у подозреваемого в убийстве Маругова нашли пенсионера в наручниках

В России за сутки выявлены 18 648 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлены 18 648 случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

Мишустин поручил создать Федеральный центр по обеспечению людей лекарствами

Правительство упростило систему маркировки лекарств

Что случилось этой ночью: вторник, 3 ноября

Правительство направит более 700 млн рублей на новые места в школах

Путин переговорил с Пашиняном и Алиевым

Депздрав Москвы заявил, что COVID-вакцина не была причиной боли в груди у добровольца

Что произошло за день: понедельник, 2 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');