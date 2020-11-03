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Авиакомпания S7 ввела новую линейку тарифов в эконом-классе

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 с 3 ноября перешла на новую линейку тарифов в экономическом классе.

Тариф эконом Basic включает минимальный набор услуг. В салон можно взять ручную кладь массой до 10 кг, пассажиру предложат стандартное питание на борту. Любую из дополнительных услуг - перевозку багажа, выбор места в салоне, повышение класса-обслуживания, проход в бизнес-зал - можно оплатить отдельно. Обменять билет можно за 3000 рублей.

Тариф эконом Standard, помимо ручной клади, включает перевозку багажа массой до 23 кг, а также возможность бесплатно выбрать место при регистрации на рейс. Для перелетов зимой он предусматривает бесплатную перевозку горнолыжного оборудования. Обменять билет по такому тарифу можно за 1000 рублей, , вернуть - за 2000 рублей, оформить возврат на сертификат - без доплат.

Тариф эконом Plus включает комплекс услуг, "во многом схожий с группой "Бизнес. В аэропорту клиентам предложат регистрироваться на рейс на стойках бизнес-класса и ждать вылета в бизнес-зале, также он предусматривает первоочередную посадку в самолет. Пассажир сможет бесплатно выбрать место в салоне, в том числе extra space, и заказать спецпитание. Условия тарифа позволяют бесплатно обменивать и возвращать билеты, переносить вылет на более ранний рейс на этапе регистрации.

Тарифы в бизнес-классе не изменились, но получили новые названия: бизнес Standard и бизнес Plus.

S7 - российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Она была основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

S7 Сибирь Владислав Филев

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