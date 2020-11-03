Экс-судье из Волгограда отсрочили наказание за ДТП с двумя погибшими

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд отсрочил на 14 лет наказание бывшей судье Татьяне Рыжих, по вине которой в ДТП погибли два пешехода, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Исполнение приговора от 5 августа 2019 года в отношении Рыжих и реальное отбывание назначенного ей наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком 2020 года рождения 14-летнего возраста.

Отмечается, что адвокат вышел с ходатайством об отсрочке исполнения наказания в связи с рождением в сентябре Рыжих второго ребенка.

28 апреля 2015 года Рыжих, управляя автомобилем KIA Sportage, при обгоне грузовика, пересекла сплошную линию и сбила двух пешеходов. В результате ДТП потерпевшие скончались на месте происшествия.

Рыжих была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Областной суд назначил ей наказание в виде 5 лет колонии-поселения. В ноябре 2019 года Верховный суд РФ уменьшил срок до 4 лет.

Кроме того, с осужденной в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.