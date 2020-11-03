Житель Прикамья осужден на семь лет за издевательства над детьми

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Пермском крае вынес обвинительный приговор местному жителю, который истязал двух сыновей своей сожительницы, сообщается на сайте СК России во вторник.

Суд установил, что с августа по октябрь прошлого года мужчина избивал и всячески издевался над двумя сыновьями своей сожительницы.

Так, одному несовершеннолетнему он вывернул руку, что привело к закрытому перелому.

Кроме того, мужчина два раза на долгое время закрывал одного из потерпевших в подвале квартиры.

Отмечается, что после возбуждения уголовного дела детей передали в соцучреждение, а их мать ограничили в родительских правах.

Суд признал подсудимого виновным по пункту "а", "г" части 2 статьи 117 (истязание несовершеннолетних), пункту "в" части 2 статьи 112 (умышленное причинение малолетнему вреда здоровью средней тяжести), пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.