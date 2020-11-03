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Житель Северодвинска осужден на 19 лет за убийство знакомой ради 13 тыс. рублей

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Архангельский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Северодвинска, обвиняемого в убийстве женщины с особой жестокостью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Поморья, обвиняемый знал, что у его знакомой есть банковская карта, где лежали почти 13 тысяч рублей. Вечером 23 декабря 2019 года он напал на женщину и нанес ей не менее 49 ножевых ударов в различные части тела. Из кармана одежды знакомой он похитил банковскую карту. От полученных травм женщина вскоре скончалась. Обвиняемый обналичил большую часть денег, а оставшейся суммой оплатил мелкие покупки.

Мужчина признан виновным по статьям об убийстве, совершенном с особой жестокостью и с целью разбоя (пункт "в" части 4 статьи 162, пункт "д, з" части 2 статьи 105 УК РФ). Ему назначено 19 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года.

Архангельск

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