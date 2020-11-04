Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:23Заразились
на 04.11В России 1 693 454+19 768В мире 47 405 395+446 053

Путин напомнил о старании РФ установить мир между Ереваном и Баку

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что удастся установить мир между Арменией и Азербайджаном, урегулировать карабахский конфликт мирными средствами.

"Вы знаете, Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен - и как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которых, по нашему глубокому убеждению, можно было достичь в ходе мирного переговорного процесса", - сказал Путин в среду на встрече с представителями религиозных объединений в День народного единства.

Президент РФ подчеркнул, что Россия в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном. "Надеюсь, что нам удастся добиться результата, о котором и вы сами сказали, причем на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, причем добиться этого мирными средствами", - сказал Путин.

Владимир Путин

Новости

Путин назвал сложной ситуацию в межнациональных отношениях в ряде стран

Путин назвал сложной ситуацию в межнациональных отношениях в ряде стран

Путину представили обновленную звонницу Спасской башни

Путину представили обновленную звонницу Спасской башни
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В РФ за сутки выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Что произошло за день: вторник, 3 ноября

Бывший замглавы летного отряда "Россия" осужден на 6,5 лет колонии

Бывший замглавы летного отряда "Россия" осужден на 6,5 лет колонии
Пандемия коронавируса

Гинцбург анонсировал массовое производство COVID-вакцин к концу года

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Фигурант дела MH17 допустил упоминание "Бука" в переговорах ополченцев

Пандемия коронавируса

Новосибирским больницам разрешили не оказывать плановую помощь при COVID-загрузке

Пандемия коронавируса

Эксперт спрогнозировал пик COVID-заболеваемости в РФ в середине ноября

Эксперт спрогнозировал пик COVID-заболеваемости в РФ в середине ноября

Совфед встревожили проблемы с поставкой вакцин от гриппа в регионы РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');