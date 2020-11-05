Два медика погибли в Прикамье при столкновении грузовика со скорой

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Авария с участием машины скорой помощи произошла утром в четверг в Пермском крае, погибли два фельдшера, сообщает министерство территориальной безопасности региона.

По данным ведомства, около 9:00 в Ординском районе скорая столкнулась с грузовиком Hyundai, в результате ДТП погибли два фельдшера - мужчина и женщина. Водитель скорой доставлен в больницу.

В свою очередь краевой министр здравоохранения Оксана Мелехова уточнила в инстаграме, что погибли 42-летняя женщина и 38-летний мужчина. "Пострадал водитель автомобиля скорой. Еще одного участника ДТП сейчас госпитализируют", - добавила она.