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Жительницу Барнаула будут судить за 30 эпизодов истязаний маленького сына

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Алтайского края сообщила, что направила в Железнодорожный суд Барнаула дело женщины, которую обвиняют в систематических издевательствах над сыном в течение восьми лет. По версии следствия, она ребенка била, выгоняла на мороз без одежды и обуви, закрывала в темной комнате.

Ребенок родился в 2010 году. Когда ему исполнилось три года, его мать развелась с мужем, а сын остался у нее, установило следствие.

С 2012 по 2020 год обвиняемая систематически истязала сына из неприязненных отношений, причиняя физическое и психическое насилие. По данным надзорного ведомства, она это делала якобы из воспитательных целей.

"В декабре 2019 года обвиняемая связала ребенка и несколько часов не давала пищи и воды. Когда лишенный передвижения ребенок непроизвольно сходил в туалет, она положила на его лицо мокрый плед, причинив тем самым психические страдания", - говорится в сообщении регионального управления СК.

По данным прокуратуры, она сняла это на телефон, а видео отправила родственникам.

Когда о действиях женщины узнали следователи, мальчика у нее забрали и поместили в специализированное учреждение, а затем передали отцу. На женщину следствию пожаловалась старшая сестра ребенка.

Следствие доказало 30 эпизодов истязаний ребенка. Женщина вину не признает и говорит, что сын и свидетели ее оговорили.

Ей вменяют п. "г" ч. 2 ст. 117 УК (истязание), ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. "д" ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы). Своей вины она не признала.

По представлению прокуратуры был привлечен к дисциплинарной ответственности сотрудник органов профилактики, не принявший мер по исправлению ситуации в семье.

Барнаул СКР Алтайский край Железнодорожный суд

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