Подросток в Тюменской области застрелил на охоте сверстника

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура в Тюменской области проводит проверку по факту гибели утром в четверг подростка в Тобольском районе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, вблизи деревни Вармахли Тобольского района 13-летний подросток в лесу на охоте застрелил 12-летнего мальчика.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону сообщили, что в связи с гибелью подростка проводится доследственная проверка. Следователи вылетели на место происшествия.