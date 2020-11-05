Петербург еще не определился с форматом работы школ после каникул

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга пока не определились, в каком формате с понедельника возобновится обучение школьников, сообщили "Интерфаксу" в четверг в городском комитете по образованию.

"Вопрос еще прорабатывается. Решение (по формату обучения - ИФ) ожидается сегодня-завтра", - уточнил собеседник агентства.

Вице-губернатор Ирина Потехина сообщила во "ВКонтакте", что город ставит перед собой задачу обеспечить для всех возможность учиться в наиболее приемлемой для них форме. Она отметила, что при желании родители смогут перевести детей на удаленное обучение, написав заявление директору школы и указав там срок дистанционного обучения.

Потехина также опубликована на своей странице опрос, какой вариант обучения - очный или дистанционный - выбрали бы родители, если бы оба были возможны. В опросе приняли участие свыше 100 тыс. человек, из них только четверть высказалась за дистанционный формат учебы.

Как сообщалось, осенние школьные каникулы в Петербурге были продлены на несколько дней, 9 ноября школьники должны вернуться к учебе.