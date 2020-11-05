Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

Петербург еще не определился с форматом работы школ после каникул

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга пока не определились, в каком формате с понедельника возобновится обучение школьников, сообщили "Интерфаксу" в четверг в городском комитете по образованию.

"Вопрос еще прорабатывается. Решение (по формату обучения - ИФ) ожидается сегодня-завтра", - уточнил собеседник агентства.

Вице-губернатор Ирина Потехина сообщила во "ВКонтакте", что город ставит перед собой задачу обеспечить для всех возможность учиться в наиболее приемлемой для них форме. Она отметила, что при желании родители смогут перевести детей на удаленное обучение, написав заявление директору школы и указав там срок дистанционного обучения.

Потехина также опубликована на своей странице опрос, какой вариант обучения - очный или дистанционный - выбрали бы родители, если бы оба были возможны. В опросе приняли участие свыше 100 тыс. человек, из них только четверть высказалась за дистанционный формат учебы.

Как сообщалось, осенние школьные каникулы в Петербурге были продлены на несколько дней, 9 ноября школьники должны вернуться к учебе.

Петербург

Новости

Грядущая зима в России будет холоднее прошлогодней

Пандемия коронавируса

В зданиях мэрии Москвы заработала система check in

Пандемия коронавируса

Инфекционист назвала возможным одновременное заражение гриппом и коронавирусом

Песков подтвердил проработку вопроса о продаже Минску нефтяного месторождения

Песков подтвердил проработку вопроса о продаже Минску нефтяного месторождения
Пандемия коронавируса

Главный пульмонолог допустил ложноотрицательные результаты у трети тестов

Оплатить проезд в транспорте Подмосковья с января можно будет картой "Тройка"

Оплатить проезд в транспорте Подмосковья с января можно будет картой "Тройка"
Изменение Конституции

Думе предложили расширить гарантии неприкосновенности экс-президентов

Думе предложили расширить гарантии неприкосновенности экс-президентов
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 19 404 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено еще 19 404 случая заражения коронавирусом

"Росатом" получит в управление главный актив группы FESCO

Пандемия коронавируса

Собянин продлил удаленку для старшеклассников до 22 ноября

Собянин продлил удаленку для старшеклассников до 22 ноября
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');