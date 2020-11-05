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Белгородец стал фигурантом уголовного дела из-за призывов к беспорядкам в соцсети

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Житель Белгородской области подозревается в совершении преступления против общественной безопасности, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что с ноября 2019 по февраль текущего года 34-летний житель Ивнянского района оставлял в соцсети комментарии, призывающие к беспорядкам, сопротивлению правоохранительным органам и насилию над гражданами.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам и насилию над гражданами). Расследование дела взято под особый контроль руководителем следственного управления.

Белгородская область

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