Водитель в Петербурге устроил опасную езду, чтобы удивить свою девушку

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Центральном районе Петербурга сотрудники ГИБДД задержали водителя за опасную езду, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

Полиция остановила на Кавалергардской улице автомобиль "Лексус GS 300", водитель которого ездил по встречной полосе и не включал поворотник. За рулем находился 22-летний уроженец Воронежской области. У молодого человека не было документов на автомобиль и страховки, а подлинность идентификационных номеров вызвала у инспекторов ГИБДД сомнение.

Кроме того, "Лексус" имел "глухую" тонировку, а в салоне автомобиля обнаружили несколько ножей, говорится в сообщении.

Нарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства. Он пояснил, что своей манерой вождения хотел удивить девушку. Он раскаялся и извинился перед полицейскими.

В отношении водителя составили ряд административных протоколов за нарушение ПДД. Подлинность идентификационных номеров иномарки проверяется, добавили в пресс-службе.